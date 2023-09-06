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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متحف تل بسطا بالشرقية يفتتح معرضا مؤقتا لقادة الثورة العرابية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المعارض التراثية تُسهم في تثقيف وتعليم الأفراد بماضيهم وحاضرهم ، بل وتلعب دوراً مهما في إحياء التراث والسياحة الثقافية ، فضلاً عن تعزيز التواصل والترابط بين أبناء المجتمع ، لافتاً إلى أن هناك إهتماماً كبيرا من قبل الدولة بالتراث وتعزيز الهوية الوطنية.

أشار المحافظ إلى أن إحتفال أبناء محافظة الشرقية بعيدها القومي الموافق التاسع من سبتمبر من كل عام يأتي تزامناً مع إحياء ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي ابن قرية هريه رزنه التابعة لمركز الزقازيق ضد الخديوي توفيق بميدان عابدين بالقاهرة عارضاً مطالب الأمة عام 1881.

وفى سياق متصل نظم متحف تل بسطا بالزقازيق معرضاً مؤقتاً يستمر لمدة شهر يعرض ثلاث تماثيل من الجبس يمثلوا أعضاء الثورة العرابية (أحمد عرابي قائد الثورة العرابية - علي باشا فهمي من كبار قادة الجيش الذين انضموا للثورة العرابية - جمال الدين الأفغاني الذى لقب بأبو الثورة العرابية ) ، بالإضافة لعرض جدارية زيتية كبيرة تُصور خروج أهالي الشرقية لإستقبال الزعيم أحمد عرابي ودعمه ضد الإحتلال وذلك تزامناً مع احتفال المحافظة بالعيد القومى.

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ومن جانبه أكد إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق ، انه تم تنظيم عدة فاعليات على هامش المعرض تتضمن ، محاضرة عن " الثورة العرابية " تحدثت فيها الأستاذة سمر عادل عبد العزيز مسئول البحث العلمى بالمتحف عن نشأة عرابي وعوامل قيام الثورة العرابيه وأبطال الثوره ومعركة التل الكبير و نتائج الثوره وسيطره الإنجليز علي مصر ١٨٨٢ونفي احمد عرابي ووفاته ١٩١١ ، بالإضافة لمحاضرة بعنوان " الفلاح وأعمال الفلاحة في مصر القديمة " تحدث فيها الدكتور احمد مختار مفتش اثار بمنطقة اثار الشرقية عن الفِلاحة في مصر القديمة والأدوات التي كان يستخدمها المصرى القديم مثل الفأس والقدوم والمحراث والمنجل والسلال لنقل المحصول.

وأضاف مدير متحف تل بسطا أنه سيتم تنظيم ورشتين فنيتين الأسبوع المقبل لرسم التماثيل النصفية لأعضاء الثورة العرابية وأدوات الزراعة عند المصرى القديم 

أبناء محافظة الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الثورة العرابية السياحة الثقافية الزقازيق العيد القومى بالقاهرة بالزقازيق

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