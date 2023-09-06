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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: الحصار الخانق يحرم سكان غزة من الحياة الطبيعية

فيليب لازاريني
فيليب لازاريني

‏قال فيليب لازاريني، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، إن ‏العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين ومخيم عين الحلوة مثال على التطورات المقلقة التي حدثت في الفترة الأخيرة في فلسطين، وبالفعل حدثت تطورات كبيرة في غزة وتصعيد وسط حصار خانق يحرم سكان القطاع من النمو الاقتصادي والحياة الطبيعية.

‏وأضاف أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يتعافون من الزلزال المدمر بدون دعم كافٍ، ولا يزال 180 ألف لاجئ فلسطيني في الأردن ممن فروا من سوريا وغزة يعيشون في الفقر والديون المتزايدة.

وأضاف أن “الوكالة استجابت إلى الأزمات الإنسانية العجلة من خلال توفير المساعدات الغذائية وإعادة تأهيل المساكن المتضررة، ولكن للأسف فإن الوكالة من الممكن أن لا تستمر في القيام بدورها بنفس الطريقة بسبب وضعنا المالي لأن الأزمة تستمر عاما بعد عام”.

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة فيليب لازاريني العمليات العسكرية الإسرائيلية مخيم جنين مخيم عين الحلوة

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