سامح شكري: المساس بالمسجد الأقصى أمر مرفوض جملة وتفصيلا

قال سامح شكري وزير الخارجية خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، ‏إن الجامعة العربية عقدت اجتماا طارئا على مستوى المندوبين وأصدرت بيانات تدين بأشد العبارات انتهاكات المسجد الأقصى يوم 5 أبريل 2023 وأحداث جنين يوم 4 يوليو 2023.

وتابع سامح شكري أن الجامعة حذرت من أن اللجوء إلى العنف وإراقة دماء الفلسطينيين ستؤدي إلى المزيد من العنف والمزيد ومن التوتر في المنطقة بأكملها وحذرت الجامعة العربية من أن المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس امر مرفوض جملة وتفصيلا.

وأضاف شكري أننا حذرنا ولا نزال من المساس بالمسجد الأقصى بمساحته الكاملة ومحاولة تقسيمها زمنيا أو مكانيا وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا فهو كان وسيظل مكان للعبادة مخصص للمسلمين.