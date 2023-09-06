أبوالغيط: حكومة الاحتلال برنامجها يقوم على الاستيطان لا السلام ولا تسعى للحل

أكد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القضية الفلسطينية قضيتنا جميعاً وهي تواجه تحدياتٍ خطيرة على رأسها المواقف التي تتبناها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، التي يقوم برنامجها على الاستيطان لا السلام، وتسعى لضم الأراضي لا لحل الدولتين، إنها جزء من المشكلة لا الحل، وهي تخلق كل يوم بسياساتها الاستفزازية ما يُزيد الموقف في الأراضي المحتلة اشتعالاً.



وأضاف أبو الغيط خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أنه على المجتمع الدولي مسئولية كبيرة نحو وقف هذا الوضع المتدهور، والذي يُنذر بانفجار لا يتمناه أي طرف، فلا ينبغي أن يُسمح لحكومة الاحتلال بتصدير أزماتها الداخلية إلى الساحة الفلسطينية.

وأوضح أبو الغيط أنه يتعين مواجهة العناصر المتطرفة في هذه الحكومة وعدم التسامح مع خطابهم العنصري وعنف المستوطنين الذي يحرضون عليه، وسياسات الأبارتايد التي يروجون لها، ويباشرون تنفيذها في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية كل يوم.