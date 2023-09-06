المخرج جمال عبد الحميد: نتعاون في الفترة القادمة مع الشركة المتحدة

‏قال المخرج جمال عبد الحميد، إن الفترة القادمة سيكون هناك تعاون بينه وبين الشركة المتحدة ليس فقط في مهرجان الدراما لكن سيكون هناك أعمال أخرى في الفترة القادمة بينهم.

‏وتابع ‏خلال حواره مع الإعلامية "مفيدة شيحة"، والإعلامية "سهير جودة"، في برنامج "الستات"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أنه سعيد جدا بمهرجان الدراما وان مصر لها تاريخ كبير في الدراما ولديها أعمال مهمة جدا ولكن هناك أجيال حتى الآن لا تعرف من هؤلاء النجوم و العباقرة وأعمالهم.

‏وأضاف انه يحب الفنانة ريهام عبد الغفور جدا ومن أوائل أعمالها كانت معه في مسلسل "زيزينيا" ووالدها صديقه وهي كانت من ضمن الأسماء التي كانت مرشحة للحصول على جائزة في مهرجان الدراما.