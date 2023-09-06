أستاذ آثار إسلامية: المعبد اليهودي جزء من تراث مصر القديم

رد الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية، على ما يثار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب اهتمام مصر بالمعابد اليهودية في الفترة الحالية، قائلا إن المعابد اليهودية جزء من تراث مصر القديم، ويجب الحفاظ عليها، خاصة أن مصر القديمة كانت تشهد على تواجد ثلاث طوائف دينية.

أستاذ الآثار الإسلامية يتحدث عن السياحة في مصر

وأضاف "عبد الرحيم"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الدولة حينما تعمل على تطوير التراث تعمل عليه بشكل كامل، مصر كانت تحتوي على ثلاث طوائف وهي المسلمين والاقباط واليهود في اجتماع كبير قبل دخول عمرو بن العاص، ولذلك تواجد في منطقة مصر القديمة، جامع عمرو بن العاص، بجانب الكنائس، فضلا عن المعبد اليهودي.

وتابع أستاذ الآثار الإسلامية، أن بعض الآراء تقول أن المعبد اليهودي كان في الأساس كنيسة ثم تحول بعد ذلك في القرن التاسع إلى المعبد اليهودي، ولكن لا يوجد تأكيدات على هذا الأمر، ولكن المعبد اليهودي هو نسيج مصري، ويجب الحفاظ عليه باعتباره جزء من التراث المصري.

وأردف: "هي دي مصر، وهي دي الحضارة المصرية سواء إسلامية أو قبطية أو يهودية، مش هينفع نطور المسجد والكنيسة، ولا يتم تطوير المعبد اليهودي، ولسه أول إمبارح وزير السياحة والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قاموا بفتح منطقة جديدة في صعيد مصر في محافظة قنا".

وأتم تصريحاته قائلا إن خريطة مصر السياحية ستكون عالمية، وستفوق الدول الأولى في السياحة على المستوى العالمي، وذلك بفضل الدولة المصرية، والقيادة السياسية بملف السياحة وترميم وتطوير الآثار.