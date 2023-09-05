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الإشراف العام
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ياسين التهامي: مهرجان القلعة يجمع بين محبي التراث ومختلف الفئات الاجتماعية

صدى البلد

قال الشيخ ياسين التهامي إن مهرجان القلعة يجمع بين محبي التراث ومختلف الفئات الاجتماعية، مؤكدا أن تراث مصر غني وجميل، وبالتالي يجب أن يكون له حضور كبير في هذا المهرجان.

وخلال لقائه في برنامج على قناة "الحياة" مع الإعلامي محمد الباز، أشار التهامي إلى استعداده لتغيير قصائده في الحفل إذا تلقى كلمة من الحضور، مما يظهر تفاعله مع الجمهور. وأوضح أن بعض الكلمات والتعبيرات يمكن أن تلهمه وتدفعه لتقديم أداء مختلف في الحفل.

وأضاف أنه على الرغم من أنه اشتهر بالإنشاد باللغة العربية الفصحى، إلا أنه ليس رافضًا لاستخدام العامية في أغانيه.

 

الإعلامي محمد الباز الشيخ ياسين التهامي اللغة العربية الفصحي مهرجان القلعة القلعة ياسين التهامي

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