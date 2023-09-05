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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جمهور محكى القلعة يشيد بحفل ياسين التهامي

ياسين التهامي
ياسين التهامي

أشاد جمهور مهرجان القلعه الدولى للموسيقى والغناء بحفل شيخ المنشدين ياسين التهامي والذى قدم عدد من الابتهالات والاناشيد الدينية التى تفاعل معها الجمهور ومن بينهم أغنية مسلسله الأخير "ستهم" والتى تحمل اسم "يا رب خلصنى".

 

مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء

وفي يوم الجمعة 25 أغسطس، افتتحت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والمهداه الى كل من الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الاوبرا الاسبق والمقامة بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

وزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا خلال الحفل، كرموا 11 شخصية اثرت الساحة الفنية فى مصر والوطن العربي الى جانب أسماء ساهمت فى نجاح الدورات السابقة وهم الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الاوبرا الأسبق ، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب ، اسم الفنان الراحل احمد منيب ، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ، الشاعر مجدى نجيب ، السوبرانو تحية شمس الدين المدير الفني لفرقة اوبرا القاهرة ، المايسترو ناير ناجى ، المطربة ريهام عبد الحكيم ، المهندس ياسر شعلان مدير عام الإضاءة بالأوبرا ، ابتسام حلمى مدير عام المكتب الفنى والتصميمات بالأوبرا ، محمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
القلعة مهرجان القلعة مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء ياسين التهامي مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء

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