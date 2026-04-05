إنقاذ 32 شخصا وفقدان 70 في انقلاب قارب للهجرة غير الشرعية بالبحر المتوسط

أعلنت السلطات الإيطالية إنقاذ 32 مهاجرا، إلى جانب أكثر من 70 آخرين في عداد المفقودين إثر انقلاب قارب للهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط.

أبلغ عن الحادث عندما رصدت طائرة تابعة لخفر السواحل الإيطالي القارب المنكوب، وأرسلت على الفور قارب نجاة ووصلت زوارق دورية خفر السواحل إلى موقع الحادث لسرعة عملية الإنقاذ.

وأوضحت التحقيقات الأولية وفقا لأقوال الناجين أنهم أبحروا من طرابلس على متن قارب طوله ما بين 12-15 مترا ، وتسبب الطقس السيئ في تسرب المياه إلى داخل القارب، ما أدى إلى انقلابه بعد حوالي 15 ساعة من الإبحار، قبل أن يتم إنقاذهم .

ونقلت خفر السواحل الإيطالي المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا بعد خضوعهم لفحوصات طبية ، وتم انتشال جثتين من البحر، وتستمر عمليات البحث.

من جانبها ، قالت منظمة "ميديتيرانيا سيفينغ هيومنز" غير الحكومية ومقرها إيطاليا إن أكثر من 70 شخصا فقدوا جراء غرق قارب كان يقل مهاجرين غير نظاميين أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط نحو أوروبا.