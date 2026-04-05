الخارجية الإيرانية: طهران سترد بقوة على استهداف بنيتها التحتية بأخرى مماثلة لـ أمريكا

أكدت وزارة الخارجية الإيراني، أن إيران سترد بقوة على استهداف بنيتها التحتية وستستهدف بنى تحتية مماثلة تابعة للولايات المتحدة أو مرتبطة بها، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأثارت تصريحات وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، موجة غضب واسعة في طهران، بعدما دعا إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق سلام، خلال مقابلة مع مجلة “فورين أفيرز” نهاية الأسبوع الماضي.

واعتبر التيار المتشدد في إيران هذه التصريحات بمثابة “خيانة”، حيث تداول ناشطون لافتات عبر الإنترنت تحمل عبارات حادة مثل: “خائن.. الموت لظريف الأمريكي”.