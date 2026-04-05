الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وسط تصاعد التوترات الإقليمية.. زيلينسكي في دمشق لأول مرة لبحث التعاون العسكري مع سوريا

زيلينسكي و أحمد الشرع
زيلينسكي و أحمد الشرع
فرناس حفظي

أفاد مصدران سوريان، في تصريحات لوكالة رويترز، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أجرى أول زيارة له إلى سوريا، حيث التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، في خطوة تأتي ضمن تحركات كييف لتعزيز حضورها في الشرق الأوسط وتسويق خبراتها العسكرية، خاصة في ظل التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب مع إيران.


وبحسب أحد المصدرين، وهو مستشار حكومي، تناولت المباحثات ملفات الدفاع والتعاون الأمني، في ضوء التوترات العسكرية التي تشهدها المنطقة. وأشار إلى أن سوريا تعاني من ضعف في منظومات الدفاع الجوي، لا سيما في مواجهة الطائرات المسيّرة والصواريخ.


وفي منشور له عبر منصة "إكس"، كتب زيلينسكي: "اليوم في دمشق، نواصل دبلوماسيتنا النشطة بهدف تحقيق تعاون أمني واقتصادي فعّال".


وكان الرئيس الأوكراني قد كثّف خلال الأسابيع الماضية زياراته إلى عدد من دول الشرق الأوسط، معربا عن استعداد بلاده لنقل خبراتها في مواجهة الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وهي خبرات اكتسبتها كييف خلال حربها المستمرة منذ سنوات مع روسيا.


وفي سياق متصل، بدأت أوكرانيا الانفتاح على السلطات السورية الجديدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق في ديسمبر 2024، حيث أوفدت وزير خارجيتها إلى دمشق لإجراء مباحثات مع القيادة الجديدة، شملت دعوات لإنهاء الوجود الروسي في البلاد. 

كما أعلن زيلينسكي في سبتمبر الماضي استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، عقب لقاء جمعه بنظيره السوري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سوريا الرئيس السوري أحمد الشرع إيران

حريق
