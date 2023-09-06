الطريق إلى عشماوي..خناقة على ليلة حمراء مع هالة أنهت حياة عشيقها وسط الزراعات

لم تحتمل «هالة» زواجها الذي أجبرت عليه لحبها للشاب «نبيل»، فأجبرت زوجها على تطليقها، وبعد الطلاق استمرت العلاقة الآثمة بين هالة ونبيل حتى اتصلت به لمقابلتها فترك أقاربه وشقيق زوجته وذهب للقائها بقرية المنصورية بمحافظة الجيزة، حيث كان يستقل دراجة بخارية واصطحبها خلفه على الدراجة النارية خاصته عقب صلاة العشاء إلى إحدى الحقول بناحية رشاح أبو غانم حتى استقرا بإحدى البنايات الخاصة بمكانيات الرى ودخلا سويا وأقاما علاقتهما الآثمة.

خناقة على ليلة أنس

وحال تواجدهما على هذه الحالة حضر «فارس» و«هانى» بسيارة هانى باعتبارهما المسئولين عن حراسة المكان ومخزن الحديد المتواجد هناك، وضبطاهما على هذا الوضع المخل ودارت بينهما مشادات كلامية اتصلا بعدها هاتفيا بـ«شريف» الذى حضر لمكان تواجدهم ومعه فرد خرطوش معتمرًا بذخيرته وتشابكوا ثلاثتهم مع «نبيل» لممارسة الرذيلة مع «هالة» كما فعل معها «نبيل»، إلا أنه رفض بحجة أنها خطيبته فأشهر «شريف» السلاح النارى وجهه صوب صدره حتى يتخلى عن حبيبته إلا أنه زاد إصرارًا فى عدم السماح لهم بالاقتراب منها.

رصاصة مقابل سهرة حمراء

طلب منه ثلاثتهم التخلى عنها أو قتله وحال رفضه أطلق «شريف» عيارًا ناريًا أصابه فى صدره فسقط على الأرض مضرجًا بدمائه ومن ثم صاحت «هالة» أنهم قتلوا زوجها فاستقلوا السيارة وفروا هاربين وأخذ المجنى عليه يصارع الموت وأخرج هاتفه واتصل بذويه والذين حضروا ونقلوه لطبيب ونصحهم بنقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة وظلت حبيبته تصرخ وملأت عيناها الدموع.

تم إبلاغ الرائد تامر حسين بما حدث فأجرى تحرياته التى توصلت إلى صحة الواقعة وقام بالقبض على المتهمين وبمواجهة شريف بما حدث أرشده عن مكان إخفاء السلاح وسلمه إياه، وتم حبسهم وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بإحالة «شريف. ع»، 39 سنة، خفير و«هانى .ع»، 33 سنة، خفير، و«فارس .ف»، 25 سنة، نجار مسلح إلى محكمة جنايات الجيزة.

الطريق الى عشماوي

قضت المحكمة حضوريا بإعدام شريف والسجن المشدد 15 عامًا لـ هانى وفارس وتقدموا بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض والتى قضت بقبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون عليه موضوعًا وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى، لتقضى المحكمة للمرة الثانية بتأييد الحكم المطعون عليه.