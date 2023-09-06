خبّت على البوليس إزاي البنت ماتت .. تفاصيل مثيرة بجريمة أمّ وأبّ بالجيزة

تجرد عامل ألوميتال من مشاعر الإنسانية عندما انهال بالضرب على طفلته البالغة من العمر ٥ سنوات بسبب رغبتها في الخروج للشارع وييع المناديل ففارقت الحياة من شدة الضرب.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مستشفى الوراق بوصول طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات مصابة بعدة إصابات متفرقة وفارقت الحياة متأثرة بها وادعاء سيدة برفقتها سقوطها، وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال لفحص البلاغ.

انتقل ضباط مباحث الوراق الى المستشفى وتبين وجود جثة طفلة مصابة بكدمات في أنحاء متفرقة بالجسد ووجود سيدة برفقتها وقالت للأطباء إنها خالتها وإن الطفلة سقطت فحدثت إصابتها، رواية السيدة لم تقنع الضباط وبإعادة مناقشتها أسفرت التحريات بقيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة أن السيدة والدة الطفلة وادعت سقوطها خشية المساءلة القانونية خاصة أن والد الطفلة هو من تعدى عليها بالضرب.

وأضافت التحريات بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أن والد الطفلة كان يحاول منعها من الخروج من المنزل لسابقة مشاهدته لها تبيع مناديل في إشارات المرور ما أثار غضبه وانهال عليها بالضرب المبرح منذ 3 أيام وساءت حالتها الصحية فنقلتها والدتها للمستشفى ولجأت لحيلة سقوطها خشية مساءلتها وزوجها قانونيا.

تم التحفظ على الزوجة والدة الطفلة وترحيلها الى النيابة العامة للتحقيق معها بينما خرجت عدة مأموريات بحثا عن الأب المتهم.