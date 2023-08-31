نشرة الحوادث|تصريحات جريئة من شقيقة سفاح الجيزة وروايات الجيران حول مقابر ضحاياه

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير خلال الساعات الماضية كان ابرزها تصريحات شقيقة سفاح الجيزة حول احداث المسلسل الذي يحمل نفس اسم شهرة اخيها.

قالت شقيقة قذافي فراج المعروف إعلامياً بسفاح الجيزة المتهم بقتل 4 أشخاص بينهم زوجته وصديقه في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" أن كل ما ينشر في المسلسل و الصحافة عن قضية سفاح الجيزة و اتهامه بالجرائم المنسوبة له كذب

روى الجيران المحيطون بالعقار الذي شهد دفن سفاح الجيزة لضحاياه، كواليس اكتشافهم وجود مقبرة في العقار الذي يقيمون به.

فور إلقاء القبض عليه، ٩ أيام كاملة وعدة ساعات قضتها إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في استجواب قذافي فراج سفاح الجيزة الذي كشف الستار عن جرائم عمرها ٥ سنوات اعتقد المتهم أنه لن يتم الكشف عنها إطلاقا ولكنه سقط بعد أعوام من الحذر والتخفي في شخصيات وهمية.

تنفذ قريبا الجهات المختصة حكم إعدام القذافي فراج الشهير إعلاميا بـ "سفاح الجيزة" بعد الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض.

"حاسب يا عم انتا مش شايف ولا إيه.. يا سيدي حصل خير حقك عليا.. انتا اعمى بتسوق ليه.. انا رايح اغسل كلى ومش فاضي مش هقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل.. انتا بتتحسبن فينا يومك مش معدي"، تلك الحوار الذي دار بين أربعيني مريض بفشل كلوي، وشقيق زوجته، وبين سائق في الخمسينات من العُمر ونجله العشريني، بأحد الطرق العامة دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.