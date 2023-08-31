عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث|تصريحات جريئة من شقيقة سفاح الجيزة وروايات الجيران حول مقابر ضحاياه

صدى البلد

 

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير خلال الساعات الماضية كان ابرزها تصريحات شقيقة سفاح الجيزة حول احداث المسلسل الذي يحمل نفس اسم شهرة اخيها. 


شقيقة سفاح الجيزة لموقع صدي البلد: قذافي احسن شخص في الدنيا وحافظ قرأن وده ابتلاء

 

قالت شقيقة قذافي فراج المعروف إعلامياً بسفاح الجيزة المتهم بقتل 4 أشخاص بينهم زوجته وصديقه في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" أن كل ما ينشر في المسلسل و الصحافة عن قضية سفاح الجيزة و اتهامه بالجرائم المنسوبة له كذب

 

من قلب مقبرة الضحايا..صدى البلد يكشف القصة الحقيقية لمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

 

روى الجيران المحيطون بالعقار الذي شهد دفن سفاح الجيزة لضحاياه، كواليس اكتشافهم وجود مقبرة في العقار الذي يقيمون به.

 

مبيفوتش فرض.. كواليس ليالي سفاح الجيزة داخل قسم الهرم|اعترافات وحكاية مقابر الضحايا

 

فور إلقاء القبض عليه، ٩ أيام كاملة وعدة ساعات قضتها إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في استجواب قذافي فراج سفاح الجيزة الذي كشف الستار عن جرائم عمرها ٥ سنوات اعتقد المتهم أنه لن يتم الكشف عنها إطلاقا ولكنه سقط بعد أعوام من الحذر والتخفي في شخصيات وهمية. 

 

أزهق أرواح 4 ضحايا .. متى ينفذ حكم الإعدام في سفاح الجيزة؟

 

تنفذ قريبا الجهات المختصة حكم إعدام القذافي فراج الشهير إعلاميا بـ "سفاح الجيزة" بعد الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض.

اتحسبن عليهما فشرعا في إنهاء حياته..تفاصيل اعتداء سائق ونجله على مريض كلى بسوهاج

 

"حاسب يا عم انتا مش شايف ولا إيه.. يا سيدي حصل خير حقك عليا.. انتا اعمى بتسوق ليه.. انا رايح اغسل كلى ومش فاضي مش هقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل.. انتا بتتحسبن فينا يومك مش معدي"، تلك الحوار الذي دار بين أربعيني مريض بفشل كلوي، وشقيق زوجته، وبين سائق في الخمسينات من العُمر ونجله العشريني، بأحد الطرق العامة دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

كواليس ليالي سفاح الجيزة سفاح الجيزة مسلسل سفاح الجيز شقيقة سفاح الجيزة مقبرة الضحايا قضية سفاح الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

انخفاض أسعار الدواجن .. والحكومة تكشف الأسباب

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

مبيفوتش فرض.. كواليس ليالي سفاح الجيزة داخل قسم الهرم|اعترافات وحكاية مقابر الضحايا

أزهق أرواح 4 ضحايا .. متى ينفذ حكم الإعدام في سفاح الجيزة؟

مصرع شخصين وإصابة 31 في حادث تصادم أوتوبيسين على الطريق الأوسطي بالجيزة

اللي عايز حاجة يعملها لنفسه.. كواليس جريمة الفوطة بمنزل الزوجية في الجيزة

مفيش عشا وإن كان عاجبك.. جريمة زوجية بـ الفوطة في شمال الجيزة

قالي كل الناس بتغلط.. مريم تطلب الخلع: قفشت محادثات بينه وبين قاصرات

التحريات: إصابة نجار سقط أثناء إصلاح غية حمام في الجيزة

دفن جثمان صغيرة لقيت مصرعها غرقا في جنوب الجيزة

ترشيحاتنا

يعادل طاقة 10 معديات.. كوبري النصر العائم الأول للربط بين ضفتي القناة

بعد رحيل القندوسي | قرار كولر يهدد تجديد عقد نجم الأهلي

عاجل | إعلامي: الأهلي يطيح بأمير توفيق من ملف التعاقدات

إصابة 4 جنود إسرائيليين في تفجير عبوة ناسفة بمدينة نابلس | شاهد

أول تعليق من كوريا الشمالية بعد إطلاق الصاروخ الباليستي

17 جنيها للكيلو.. بشرى سارة عن أسعار الأرز قريبا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة فنية مميزة.. الصور الكاملة لحفل أحمد جمال ومصطفى شوقى بمهرجان القلعة

بفستان لافت.. مي حلمي تخطف الأنظار بجمالها

بعد تصدره التريند.. ماذا يفعل زيت اللوز الحلو بجسمك؟

غياب إجباري لنجم الأهلي عن السوبر.. وكولر يحدد بقاءه مع الفريق

فيديو

أبويا ضرب أمي قدامي.. محطات وأوجاع في حياة أنغام |فيديو جراف

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ