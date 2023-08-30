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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اتحسبن عليهما فشرعا في إنهاء حياته..تفاصيل اعتداء سائق ونجله على مريض كلى بسوهاج

وليد ضحية واقعة طريق
وليد ضحية واقعة طريق سوهاج

"حاسب يا عم انتا مش شايف ولا إيه.. يا سيدي حصل خير حقك عليا.. انتا اعمى بتسوق ليه.. انا رايح اغسل كلى ومش فاضي مش هقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل.. انتا بتتحسبن فينا يومك مش معدي"، تلك الحوار الذي دار بين أربعيني مريض بفشل كلوي، وشقيق زوجته، وبين سائق في الخمسينات من العُمر ونجله العشريني، بأحد الطرق العامة دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

انتهزا الأب ونجله فرصة وجود عصا بحوزتهما داخل السيارة، وأبرحا الأخرين ضربًا، حتى كاد مُصاب الفشل الكلوي أن يُفارق الحياة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية، وتم تحويل المُصاب بالفشل الكلوي إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لخطورة حالته الصحية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام مفادها وصول كلًا من:" وليد. ا- 40 سنة- يقسم طهطا- مصاب فشل كلوي، ومحمود. ر- 36 سنة- يقيم بذات الناحية"، مصابين بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

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مشاجرة على أولوية المرور 

وبالانتقال والفحص وبسؤال المصاب الثاني لخطورة حالة المصاب الأول، قرر بتعدي كلًا من:" أشرف. م. ع- سائق- 50 سنة- ويقيم طهطا، ونجله محمد- 24 سنة- ويقيم بذات الناحية"؛ إثر نشوب مشاجرة بينهم بسبب أولوية المرور بالطريق العام أثناء قيادة الأول من الطرف الأول دراجة نارية "موتوسيكل"، وقيادة الأول من الطرف الثاني سيارة تمنايه دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تم تحويل المصاب الأول إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لخطورة حالته الصحية ووجوب إجراء عملية جراحية عاجلة له.

وعقب إثبات التحريات صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين واحتجازهما على ذمة التحقيقات؛ لحين العرض على النيابة العامة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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