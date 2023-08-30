بنجا تتشح بالسواد حزنًا على فراق "سجدة" بسوهاج

اتشحت قرية بنجا دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، بالسواد وسالت ماء العين على وجوه الأهالي والمواطنين، عقب تشييع جثمان الطفلة سجدة أنور، البالغة من العمر 5 سنوات، والتي عُثر على جثتها بالطابق الثاني بمنزل والدها بها آثار خنق حول الرقبة، دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، حيث تبين أن زوجة والدها تعدت عليها خنقًا؛ حتى فارقت الحياة؛ بسبب مشكلات عائلية بينها وبين والدة المجني عليها.

كانت الغيرة القاسية بين الزوجتين كفيلة بأن تعمي قلب وعيني الزوجة الثانية للأب الثلاثيني والد ضحية الغيرة سجدة، لتتخذ الزوجة الثانية والتي لديها 3 فتيات من والدة ضحيتها البريئة، والتي لم تحرك الأمومة مشاعرها تجاه الملاك البرئ التي كانت بين يديها وتحاول إنهاء حياتها.

قسى قلبها ولم تتحرك أمومتها نحو نجلة زوجها من زوجته الأولى، لم تخشى أن يكشتف أمرها، ولم تخاف لحظة واحدة على مستقبل نجلاتها الثلاثة، اتخذت قرارها وافتعلت جريمتها بين ليلة وضحاها، أنهت حياة سجدة بين يديها وألقت بجثتها بالطابق الثاني بمنزل زوجها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها عثور الأهالي دائرة المركز على جثة طفلة في منتصف العقد الأول من العمر.

وبالإنتقال والفحص تبين العثور على جثة طفلة بها آثار خنق حول الرقبة وسط الزراعات دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، كما تبين من التحريات الأولية أن الجثة لطفة تدعى سجدة أنور مبلغ بتغيبها عن المنزل.

وأثبتت التحريات حول الواقعة أن وراء ارتكاب الجريمة، زوجة والد الطفلة سجدة؛ لوجود خلافات بينها وبين والدة المجني عليها؛ حيث قررت الانتقام منها من خلال التخلص من نجلتها الصغرى.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بالدفن، وأمرت بحبس القاتلة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.