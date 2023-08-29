بالحجارة.. اشتعال مشاجرة جيران في سوهاج وسقوط مصابين

اشتعلت مشاجرة بالحجارة بين 5 أشخاص؛ بسبب خلافات الجيرة بناحية الدويرات دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج؛ ما أسفر عن إصابة نجلي عمومة بكسور بعظام الجمجمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغاً من الأهالي، مفاده اشتعال مشاجرة بين 5 اشخاص، ووجود مصابين.

وبالإنتقال والفحص تبین أن طرفي المشاجرة كلاً من:" طرف أول المدعو أيمن م.ق.ز- 38 سنة- مزارع- مصاب بكسر بعظام الجمجمة، ونجل عمومته المدعو حمدي م.م.أ- 47 سنة- سائق- مصا بكسر بعظام الجمجمة"، وطرف ثاني المدعو "أبو الحمد أ.أ.م- 63 سنة- مزارع، ونجله المدعو خالد أ.أ.أ- 29 سنة- مزارع، ونجل عمومتهما المدعو محمود أ.ج.ع- 24 سنة- مزارع، والطرفان يقيمان بذات الناحية".

تم ضبط طرفي المشاجرة وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بالقاء حجارة صوبهما مما نتج عنه إصابتهما المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجيرة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.