جنايات سوهاج: السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتشكيل عصابي بالبلينا

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين، سامر ذوالفقار، محمود محمد عبدالحليم بأمانة سر محمد فاروق هاشم، حكمها بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لثلاثة أشخاص بينهم ثلاثينية؛ إثر إدانتهم بقضية اتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى شهر مارس 2023م، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود معلومات لضباط المركز مفادها اتجار كل من:" ع. ي- 46 سنة- عامل، وم. ج- 26 سنة- عامل، وش. ح- 35 سنة- حاصلة على دبلوم"، في المواد المخدرة.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر الميثامفيتامين.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم.