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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زراعة 1000 شجرة مثمرة بالمقر الجديد لجامعة سوهاج

صدى البلد

دشن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مبادرة ١٠٠ مليون شجرة مثمرة، بزراعة ١٠٠٠ شجرة بالمقر الجديد للجامعة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة هنجملها للتنمية المستدامة، بحضور كلاً من الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المحتمع وتنمية البيئة والمهندس محمد قبطان رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة  أن المبادرة تعكس جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعى البيئى لدى جميع فئات المجتمع، لتحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية وإستراتيجية مصر لتغيير المناخ 2050.

واوضح أن هذه المباردة لها دور هام في تخفيف ظاهرة الاحتياس الحراري، والحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، المحافظة علي التنوع البيولوجي، وإعلاء قيم الجمال وخفض معدلات التلوث من خلال عمليات التشجير، والتوسع فى المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء.

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جامعة سوهاج

ووجه “النعماني” بتوفير كل ما يلزم من آليات لرعاية هذه الأشجار بعد زراعتها ومتابعة الرى لها، وذلك فى إطار الحرص على تحسين المظهر الحضارى والجمالى للجامعة الجديدة، وتهيئة بيئة صحية خضراء وخلق متنفس طبيعى لكافة منتسبي الجامعة، وذلك تزامناً مع توجه الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة والعيش فى ظل بيئة خضراء نظيفة.

وقال المهندس محمد قبطان أن مبادرة 100 مليون شجرة، ليست مجرد مبادرة لزراعة الأشجار للاستفادة من المظهر الجمالى للأشجار والزرع فقط، وانما هي مبادرة لها أثر بيئى وعالمى واقتصادى، كجزء من التنمية المستدامة.

وأضاف انه لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية فى زيادة المساحات الخضراء للحد من التغير المناخى والاحتباس الحرارى، جاء ذلك فى إطار ترجمة المبادرة الرئاسية "هنجملها" على أرض الواقع، والتى تنفذها مؤسسة هنجملها، مضيفاً انه سيتم إهداء الجامعة ١٠٠٠شجرة أخري عقب الانتهاء من زراعة المجموعة الأولي.

وشارك رئيس الحامعة والنواب مع الطلاب في غرس عدد من الأشجار المثمرة، وذلك على جانبي البوابة الرئيسية بالحرم الجامعي الجديد.

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