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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يتابع حالة المصابين بحادث سوهاج عقب نقلهم للطوارئ

رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة

تابع الدكتور شريف خاطر  رئيس جامعة المنصورة  اليوم الأحد،  الحالة الصحية لوفد جامعة المنصورة المصابين بحادث طريق سوهاج ، بعد نقلهم الى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لاستكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بعد تلقى الرعاية الطبية العاجلة بمستشفى جامعة سوهاج،  والذى تعرض يوم الخميس الماضى  لحادث  سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى قبل مدخل مدينة سوهاج، حيث رافقه  الدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية والدكتور مجدى بشير نائب مدير مستشفى الطوارئ 
وخلال جولته اطمأن رئيس الجامعة على الحالة الصحية للمصابين وتقديم الرعاية الطبية والعناية التمريضية الكاملة ، متمنياً لهم أن يمن الله عليهم  بالشفاء العاجل.

 

كما تفقد خلال الجولة بمستشفى الطوارئ عمليات تطوير الخدمات الطبية بوحدات الاستقبال أ & ب وكفاءة تشغيل أجهزة الأشعة بالاستقبال.

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الخدمات الطبية الرعاية الطبية بجامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة مستشفى جامعة سوهاج نائب مدير مستشفي والمراكز الطبية

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