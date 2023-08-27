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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أوهم ضحاياه بحلم عمرهم.. ضبط مستريح السفر للسعودية في سوهاج

صدى البلد

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط سائق في بداية الأربعينات من العُمر؛ إثر استيلاءه على مبالغ مالية دون وجه حق من 3 أشخاص، بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم بالمملكة العربية السعودية.

 

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو “محمد ع.ع.ع- 55 سنة- نجار، و2 آخرين يقيمون دائرة المركز”.

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وتضمن البلاغ تضررهم من المدعو (عبد الحميد د.ح.م- 42 سنة- سائق- ويقيم بناحية دائرة المركز)؛ إثر استيلاءه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 64 ألف جنيه، بزعم مقدرته على توفير فرص عمل لهم بالمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يفٍ بوعده ولم يرد تلك المبالغ إلى أصحابها.

 

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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