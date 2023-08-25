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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثمان عامل زراعي انتهت حياته غرقًا في سوهاج

صدى البلد

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان عامل زراعي في نهاية العقد السابع من العُمر، كان قد انتهت حياته غرقًا بترعة دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة أسفل مياه الترعة اثناء استحمامه بها؛ هربًا من حرارة الجو.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي مفاده غرق مُسن بترعة دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبين غرق المدعو (رزق الله. ع. م. س- ٦٦ عامًا- عامل زراعي- ويقيم دائرة المركز)، وعلى الفور تم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال كلًا من:" نجل شقيق المتوفي المدعو هاني. ع. ع. م- ۲٦ سنة- حاصل على دبلوم تجارة- ويقيم دائرة المركز، وثروت. خ. ا. م- ٥١ سنة- عامل زراعي- شاهد الواقعة- ويقيم دائرة المركز"، قررا بأنه أثناء استحمام المذكور بالترعة المجاورة لمنزله، جرفه التيار ولفظ أنفاسه الأخيرة غرقًا، ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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