العبث المُميت.. إصابة طالب بطلق ناري بالصدر في سوهاج

أصيب طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر، بطلق ناري بالصدر من الناحية اليُسرى، حيث أصاب نفسه عن طريق الخطأ أثناء عبثه بسلاح ناري كان بحوزته، داخل منزل أسرته دائرة مركز شرطة ساقلتة شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة يفيد بورود إشارة من مستشفى ساقلتة المركزي، مفادها وصول المدعو (أحمد. م. س. ح- ١٥ سنة- طالب- ويقيم دائرة المركز)، مصاب بطلق ناري بالصدر من الناحية اليسرى، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال المصاب، قرر شفاهةً بأنه أثناء تواجده بالمنزل وحال عبثه بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ؛ ما نتج عنه إصابته المنوه عنها، كما افاد والده المدعو (محمد. س. ح. س- ٤٤ سنة- سائق- ويقيم بذات الناحية)، قرر بمضمون ما جاء بأقوال نجله.

تم ضبط السلاح المُستخدم بالواقعة عبارة عن فرد روسي، بإرشاد والده، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.