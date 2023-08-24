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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ سوهاج يلتقي وفد التضامن والاتحاد العام للتعاونيات لبحث إطلاق مبادرة عـون

صدى البلد

 استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، وفد وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد العام للتعاونيات التابع لمجلس الوزراء، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وخطة وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية.

وذلك في إطار بحث آليات إطلاق مبادرة عون لتوفير السلع الغذائية والمواد التموينية للأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، وبرامج الحماية الاجتماعية بأسعار مخفضة، ورفع العبء عن كاهل تلك الأسر، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين الاتحاد ووزارة التضامن الاجتماعي.

 

حضر اللقاء فاتن الصعيدي مستشار وزيرة التضامن للحماية المجتمعية، والدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، وخالد رشوان رئيس الاتحاد الاستهلاكي، وتامر سامي مدير عام الدعم العيني بالوزارة، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد "الفقي" حرص المحافظة على دعم كافة المبادرات الداعمة للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير السلع والمنتجات الغذائية والتموينية لهم بأسعار مخفضة، وبما يتناسب مع توجيهات القيادة السياسية بتكاتف جميع جهود الجهات الحكومية والأهلية والخاصة؛ لتوفير مستلزمات المواطنين من السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار بالأسواق، وإحداث التوازن لحماية  محدودي الدخل، والأسر الأولى بالرعاية.

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ووجه أعضاء الوفد الشكر لمحافظ سوهاج على دعمة للمبادرة في سبيل تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، وتوفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بما يتناسب مع محدودي الدخل، موضحين أن المبادرة ستبدأ في عدد 3مراكز وهي "أخميم، دار السلام، ساقلتة"، أولا ثم باقي المراكز.

 

كما سيتم إعداد قسائم شراء للمستفيدين من خلال الاتحاد التعاوني ليتم توزيعها عليهم من خلال الرائدات الريفيات ورؤساء الوحدات الاجتماعية، ليكون الصرف بالأسعار المخفضة اعتبارا من 15 وحتى 30 من كل شهر.

 

وعقب اللقاء تم عقد اجتماع تنسيقي بمركز إعداد القادة بمدينة ناصر، بحضور ممثلي التضامن الاجتماعي، ومديري الإدارات، ورؤساء الوحدات الاجتماعية، والرائدات الريفيات، وممثلي الاتحاد العام للتعاونيات، تم خلاله التعريف بالمبادرة والإجراءات الخاصة بها.

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