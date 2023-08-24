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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انهيار منزل مكون من 3 طوابق في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انهار منزل مكون من 3 طوابق مبني بالحوائط الحاملة، بقرية الصوامعة شرق بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج؛ إثر قدم المنزل وتهالكه، دون حدوث أية إصابات أو خسائر بالأرواح.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي مفاده انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية الصوامعة شرق التابعة لمجلس قروي نيدة دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبين إنهيار منزل مكون من 3 طوابق على مساحة 150 متر ومبني بنظام الحوائط الحاملة ونظرا لتهالك المنزل وقدمه حدث تم انهياره، وعلى الفور تم الدفع بالمعدات الخاصة بالوحدة المحلية لمجلس ومدينة أخميم، وتم فرض كردون أمني حول المنزل.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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