ماس كهربائي يُشعِل النيران بشقة سكنية في سوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على نيران حريق نشب بشقة سكنية خمسيني، بناحية جزيرة محروس دائرة مركز شرطة اخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها بورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الأول علوي، بناحية جزيرة محروس دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین نشوب الحريق بشقة ملك المدعو "ضياء م.م- ويقيم بذات الناحية"، وبسؤال نجل مالك الشقة المدعو "عبد الموجود ضياء- 25 سنة- حاصل على دبلوم صناعي- ويقيم بذات الناحية"، قرر بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي، مضيفاً بإحتراق بعض المنقولات المنزلية.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق واخماده، دون وقوع ثمة إصابات بشرية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.