رئيس جامعة سوهاج يشهد افتتاح فعاليات ملتقى إعداد الطلاب

بمشاركة 250 طالبًا..

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اليوم فعاليات ملتقي إعداد الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية، وذلك بالتعاون مع معهد إعداد القادة، وبمشاركة جامعات إقليم جنوب الصعيد، وذلك تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. مستقبل أفضل".

وبحضور كل من الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر والدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي و الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واللواء حافظ محمود حسن خبير الأمن القومى والدكتور حسام الدين مصطفي وكيل معهد إعداد القادة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفي بداية كلمته أكد رئيس الجامعة على اهتمام القيادة السياسية بالأنشطة الطلابية بالجامعات، وحرصها علي تدشين جسور للتواصل المباشر مع الشباب، وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات الشبابية بمختلف المجالات لتأهيل وتمكين الشباب، باعتبارهم محوراً استراتيجياً في بناء الجمهورية الجديدة.

ومن هذا المنطلق تدعم إدارة الجامعة الأنشطة الطلابية بكل صورها لكونها أحد الروافد المهمة في بناء شخصية الطالب، كما انها تفتح أمام أبنائنا المسارات الإبداعية علميا وفنيا وثقافيا وتغيير طرق تفكيرهم إيجابياً، مؤكدا أن الجامعة حريصة على إعداد جيل من الشباب فخور ببلاده ومعتز بذاته وقادر على صناعة المستقبل.

ووجه النعماني خلال كلمته خالص الشكر والتقدير للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، مرحباً بضيوف الجامعة الكرام وبأبناءنا الطلاب من جامعات جنوب إقليم الصعيد.

وأضاف أن الملتقى سيكون منصة مثلى لتبادل الأفكار وتقديم الاقتراحات المبتكرة لتعزيز الأنشطة الطلابية وتمكين الطلاب لتحقيق إسهاماتهم الإيجابية في مجتمعهم ووطنهم، متمنياً النجاح الكبير لفعاليات الملتقى بما يحقق التقدم والارتقاء لمصرنا الغالية والوصول إلى النتائج المستهدفة منه.

داعياً الطلاب المشاركين إلى الاستفادة من كافة فاعليات الملتقي التى تضم ندوات، ومحاضرات وورش عمل، إلى جانب تنظيم زيارة لاحد المشروعات القومية بالمحافظة، والتي تخدم اقليم جنوب الصعيد، وتنفيذ بعض الأنشطة الرياضية والفنية وغيرها.

وهنأ الدكتور حمدي حسين الدكتور حسان النعماني لثقة القيادة السياسية وتعينه رئيساً لجامعة سوهاج، مؤكداً علي أهمية إعداد وتأهيل جيل شبابي نعتمد عليه في جميع المجالات لتحقيق التنمية المستقبلية، واهمية الأنشطة الطلابية والتي تمثل بيئة مثلى لتنمية شخصية الطالب بأكملها.

جامعة سوهاج

وأعرب الدكتور أحمد عكاوي عن سعادته بالمشاركة بفعاليات الملتقي في رحاب جامعة سوهاج، مقدماً التهنئة للدكتور حسان النعماني لصدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة الجامعة، ومشيداً بالتنظيم المشرف لفعاليات الملتقي، ومؤكداً علي أهمية الأنشطة الطلابية في صقل مهارات الطلاب وتوسيع مداركهم، وذلك تنفيذاً لرؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القائمة على الريادة والإبداع للجامعات المصرية، ودورها في خدمة المجتمع والأنشطة التنموية والطلابية.

وأكد الدكتور عبد الناصر يس أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية وتعتبرها جزءًا أساسيًا من تجربة الطالب الجامعي. ودورها في تطوير وتنمية قدرات الطلاب وتعزيز شخصياتهم، داعياً الطلاب الي ضرورة المشاركة في كافة الأنشطة الطلابية نظراً لدورها في اكساب الطلاب المهارات القيادية والاجتماعية والتواصل والتعاون.

وهي مهارات حيوية يحتاجها الطالب للنجاح في الحياة الأكاديمية والمهنية والاجتماعية، لافتاً الي ان فعاليات الملتقي تستمر حتي السبت الموافق ٢٦ أغسطس الجاري، وذلك بمشاركة ٢٥٠ طالب وطالبة من جامعات جنوب الصعيد.