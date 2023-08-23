مزارع يشعل النيران بحوش ماشية ملك جاره في سوهاج.. والسبب صادم

أشعل مزارع سبعيني النيران بحوش للماشية مِلك تاجر في نهاية الأربعينات من العُمر، بدائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، بسبب خلافات مالية قائمة فيما بينهما، وتمت السيطرة على نيران الحريق واخماده.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق بحوش ماشية ملك أربعيني دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین نشوب الحريق بحوش مِلك المدعو "أحمد ر.م.أ- 47 سنة- تاجر- ويقيم بذات الناحية"، وبسؤاله اتهم جاره المدعو "عبد العليم م.أ.ت- 73 سنة- مزارع- ويقيم بذات الناحية"، بإشعال النيران بسبب خلافات مالية قائمة فيما بينهما، مشيرًا إلى احتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.