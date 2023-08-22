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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بقرار جمهوري.. تعيين حسان نعمان رئيسا لـ جامعة سوهاج

صدى البلد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قراراً بتعيين الدكتور حسان حمدي عبد الرحمن نعمان رئيساً لجامعة سوهاج لمدة أربع سنوات، وقدم الدكتور حسان النعماني خالص الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية.

وقدم رئيساً لجامعة سوهاج، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ثقتهم ودعمهم الدائم، لاستكمال مسيرة العطاء في خدمة البحث العلمي والارتقاء بالجامعة، مؤكدًا على مواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء، لتحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الحبيبة، وموجهاً الشكر ايضاً لكل رؤساء الجامعة السابقين علي مجهوداتهم طوال الفترة الماضية.

وتقدم النواب وأمين عام الجامعة وعمداء الكليات، والوكلاء، وجميع العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة، بأطيب التمنيات وأرق التهاني للدكتور حسان النعماني، متمنين له دوام التوفيق والسداد خلال الفترة القادمة في سبيل الارتقاء بالجامعة وتحقيق الأهداف المنشودة لتطويرها.

الجدير بالذكر أن “النعماني” تولى منصب قائماً بعمل رئيس الجامعة خلال الفترة من ١ اغسطس ٢٠٢٣ وحتى صدور القرار الجمهورى اليوم بتولى سيادته رئاسة الجامعة.

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جامعة سوهاج

وشغل الدكتور حسان النعماني، عدة مناصب خلال السنوات الماضية كان أبرزها نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والبحوث من 2021 حتى تاريخه وقائم بعمل عميد كلية التمريض فى 1/2/2021 وعميد كلية الطب البشرى جامعة سوهاج من يونيو 2019 حتى يونيو 2021.

ووكيل كلية الطب البشرى لشئون الدراسات العليا والبحوث من يونيو 2018 حتى يونيو 2019 مدير وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بمستشفى سوهاج الجامعى، من سبتمبر 2014 م وحتى الأن ونائب مدير المستشفى للعلاج بأجر من 2006 إلى 2009 ومدير مستشفى الطوارئ، جامعة سوهاج، من يونيو 2009 حتى مارس 2011.

كما حصل النعماني على العديد من الجوائز جائزة Who's who in the world سنة 2004 وحاصل على جائزة ممثل جامعة سوهاج بالأمانة العامة لإتحاد روابط جراحة اليد العربية بالمغرب 2019 وحاصل على جائزة احسن بحث مؤتمر جراحة اليد بـ نيودلهي سنة 2013 وحاصل على جائزة أحسن بحث فى مؤتمر جراحة اليد العالمى كوريا الجنوبية 2016.

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