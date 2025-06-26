الكشف على 11 ألف مواطن في قوافل طبية بعزبة جابر بالزرقا



تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود مديرية الصحة لاستكمال القوافل الطبية لتغطية كافة المناطق بالخدمات الطبية والعلاجية والتى تتضمن عيادات متنقلة بتخصصات طبية ووحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

كان قد تلقى " المحافظ " بيان من المديرية فى هذا الخصوص، تضمن أبرز نتائج القافلة التى تم اطلاقها يومى الأربعاء والخميس، ضمن خطة شهر يونيو الجارى ، بعزبة جابر التابعة لقرية الكاشف الجديد بمركز الزرقا

و أشار الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة أن القافلة تضمنت ٨ عيادات تخصصية متنقلة تردد عليها ١١١٢ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١١٨ حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " وكذلك فحص ١١حالة بالأشعة و ٢٤الة أخرى بالسونار و إجراء ٢٨٤ تحليل بمعمل الدم و ١٤ تحليل بمعمل الطفيليات ،كما تضمنت القافلة إقامة ٨ ندوات توعوية صحية حضرها ٨٥ مواطن..