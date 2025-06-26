قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة عن علاقة أبو بكر خلاف بـ محمد ناصر ودور إيدي كوهين.. فيديو
رضا عبد العال: العلاقة بين زيزو وتريزيجيه "متوترة" في الأهلي.. ولابد من إعارة أحدهما
رضا عبد العال: الأهلي ضيع فرص تكسبه كأس العالم للأندية
الإيجار القديم في محطته الأخيرة بالجلسة العامة للنواب الأسبوع المقبل
العين الإماراتي يهزم الوداد 2 - 1 فى كأس العالم للأندية
حسام الغمري: معتز مطر أداة استخباراتية.. والإخوان تنسق مع الموساد لاستهداف مصر
ترامب: ترحيل المهاجرين غير الشرعيين "بالآلاف"
الغمري: الإخوان أكبر خائن للقضية الفلسطينية .. وعلاقتهم بإسرائيل حقيقية
حسام الغمري لـ أحمد موسى: أجندة قناة الشرق الإخوانية إخفاء حقيقة هويتها
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يضرب يوفنتوس بخماسية ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للأندية
الغمري لـ أحمد موسى: مرسي حَكَم مصر تنفيذًا لمخطط إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء
حسام الغمري: الداخلية ظلت تقاوم سرطان الاخوان الارهابيين عبر التاريخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الكشف على 11 ألف مواطن في قوافل طبية بعزبة جابر بالزرقا

قافله طبية
قافله طبية
زينب الزغبي


تابع  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود مديرية الصحة لاستكمال القوافل الطبية لتغطية كافة المناطق بالخدمات الطبية والعلاجية والتى تتضمن عيادات متنقلة بتخصصات طبية ووحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

كان قد تلقى " المحافظ " بيان من المديرية فى هذا الخصوص،  تضمن أبرز نتائج القافلة التى تم اطلاقها يومى الأربعاء والخميس، ضمن خطة شهر يونيو الجارى ، بعزبة جابر التابعة لقرية الكاشف الجديد بمركز الزرقا

و أشار الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة أن القافلة تضمنت ٨ عيادات تخصصية  متنقلة تردد عليها ١١١٢ مواطن  تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١١٨ حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " وكذلك فحص ١١حالة بالأشعة و ٢٤الة أخرى بالسونار و إجراء ٢٨٤  تحليل بمعمل الدم و ١٤ تحليل بمعمل الطفيليات ،كما تضمنت القافلة إقامة ٨ ندوات توعوية صحية حضرها ٨٥ مواطن..

دمياط محافظ دمياط قافلة طبية علاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحان الفيزياء

إجابات امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2025 ..ومعلم يؤكد: جاي من نماذج الوزارة

الإيجار القديم

250 جنيهًا إيجار ومحدش هيتطرد من شقته.. رئيس الوزراء ينصف المستأجرين على الهواء

الجنيه الذهب يخسر 900 جنيه.. مفاجأة في أسعار الأصفر وعيار 21 اليوم الخميس

خسارة تقترب من 1000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الخميس

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب

رئيس إسكان النواب: 250 جنيها تحت الحساب يدفعها المستأجر لمدة 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

الرئيس السيسي أصدر القرار رسميًا.. احسب معاشك الجديد بعد الزيادة

الرئيس السيسي أصدر القرار رسميًا.. احسب معاشك الجديد بعد الزيادة

جنازة صغيرين المنوفية

انهيار الأم | أهالي المنوفية يشيعون جثماني طفلين قتلهما والدهما في قويسنا .. صور

الزمالك

الزمالك ينهى اتفاقه مع مهاجم جديد | خاص

الاهلي

الأهلي يفاوض 4 زملكاوية.. تعرف عليهم

ترشيحاتنا

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال العام: مستعدون لنقل التجربة المصرية الرائدة عمرانيا وسياحيا إلى أنجولا

سعر الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 26-6-2025

الحديد والأسمنت

آخر تحديث لسعر الحديد والأسمنت اليوم 26-6-2025

بالصور

مصطفى قمر برفقة مي فاروق في حفل غنائي بالهرم| صور

مصطفى قمر ومي فاروق
مصطفى قمر ومي فاروق
مصطفى قمر ومي فاروق

تعرض للسحر وتزوج 4 مرات .. أبرز تصريحات علاء عوض مع نهال طايل

علاء عوض
علاء عوض
علاء عوض

دلعى نفسك بقشر المانجا .. وصفات مذهلة للبشرة والشعر

المانجو
المانجو
المانجو

بعد شكوى قلة أعماله .. أول ظهور لـ شريف خيرالله فى عزاء والد تامر عبد المنعم

شريف خيرالله يقدم واجب العزاء فى والد تامر عبد المنعم
شريف خيرالله يقدم واجب العزاء فى والد تامر عبد المنعم
شريف خيرالله يقدم واجب العزاء فى والد تامر عبد المنعم

فيديو

عمرو دياب وعمرو مصطفى

مفاجأة الصيف.. الهضبة وعمرو مصطفى يعودان بأغنيتين تهزان الوسط الفني

فيلم الرسالة

أفلام الهجرة النبوية.. تأريخ فني وخلود إنساني لرحلة مقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد