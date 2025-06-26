دلعى نفسك بقشر المانجا .. وصفات مذهلة للبشرة والشعر

لايعرف الكثير من الأشخاص أن قشر المانجو من أكثر المواد الطبيعية المفيدة للبشرة والشعر ويمكن إدخاله في وصفات متعددة.

ووفقا لما جاء في موقع تايمز أوف انديا نكشف لكم أهم استخدامات قشر المانجو التجميلية سواء للبشرة أو الشعر .

مقشر تجميلي

يمكن تجفيف قشر المانجو وطحنها إلى مسحوق ناعم لاستخدامها كمقشر تجميلي أو ما يعرف باسم سكراب.

امزجي هذا المسحوق مع العسل أو الزبادي لتحضير مقشر منعش للوجه أو الجسم حيثت ساعد الإنزيمات الطبيعية الموجودة في قشر المانجو على التخلص من خلايا الجلد الميتة، مما يجعل بشرتك أفتح وأنعم وتشع بالنضارة والانتعاش.

العناية بالشعر

استخدمي ماءً منقوعًا بقشر المانجو كآخر شطفة لشعركِ بعد غسله بالشامبو حيث أنه يُغذي هذا الماء فروة رأسكِ ويمنح شعركِ لمعانًا، فيمنح خصلات شعركِ مظهرًا لامعًا وحيويًا.

تونر للبشرة

اغلي قشر المانجو في الماء واتركيها حتى تبرد ثم صفّي السائل واستخدميه كتونر طبيعي لبشرتك ويساعد هذا على تضييق المسام وإنعاش بشرتك، خاصةً في أيام الصيف الحارة.

