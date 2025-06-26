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بعد شكوى قلة أعماله .. أول ظهور لـ شريف خيرالله فى عزاء والد تامر عبد المنعم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد شكوى قلة أعماله .. أول ظهور لـ شريف خيرالله فى عزاء والد تامر عبد المنعم

شريف خيرالله يقدم واجب العزاء فى والد تامر عبد المنعم
شريف خيرالله يقدم واجب العزاء فى والد تامر عبد المنعم
تقى الجيزاوي

حرص الفنان شريف خيرالله على تقديم واجب العزاء فى الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم والد الفنان تامر عبد المنعم.

ومن أبرز النجوم الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء :" وفاء عامر،  ماجد المصري، هاني رمزي ، دنيا عبد العزيز، لبلبة ، احمد آدم ، لقاء سويدان، مصطفي كامل، رامي إمام ، والمستشار مرتضى منصور ، والإعلامي أحمد موسى.

وكان أعلن الفنان تامر عبد المنعم، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن وفاة والده.

وقال عبد المنعم: “مات أبي، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي الكاتب الكبير محمد عبد المنعم، وسوف تقام صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر من مسجد عمر مكرم.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كان الفنان تامر عبد المنعم قد شيع جنازة والدة من مسجد عمر مكرم، تمهيدًا للدفن بمقابر العائلة، وحرص عدد من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، على حضور الجنازة.

ونعت غرفة صناعة السينما المصرية الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم، والد الفنان تامر عبد المنعم.

وجاء نص البيان: “رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة السينما المصرية وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإدارة للغرفة يتقدمون بخالص العزاء لعضو مجلس إدارة الغرفة والمنتج السينمائى والفنان القدير تامر عبد المنعم في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده الكاتب الكبير الأستاذ محمد عبد المنعم، وندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان. ”يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" "صدق الله العظيم

تامر عبد المنعم شريف خيرالله عزاء والد تامر عبد المنعم

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بعد شكوى قلة أعماله .. أول ظهور لـ شريف خيرالله فى عزاء والد تامر عبد المنعم

شريف خيرالله يقدم واجب العزاء فى والد تامر عبد المنعم
شريف خيرالله يقدم واجب العزاء فى والد تامر عبد المنعم
شريف خيرالله يقدم واجب العزاء فى والد تامر عبد المنعم

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