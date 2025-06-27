تحرير55 محضرا خلال حملات تموينية بنطاق دمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدى عبد الكريم، للتفتيش على الأسواق و متابعة المنظومة التموينية بالمحافظة، حيث نفذت المديرية حملة مكبرة اليوم الخميس أسفرت عن تحرير ٥٥ محضر للمخالفين.

تم تحرير ٨ محاضر لعدد من المخابز لرصد مخالفات تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وعدم وجود قائمة تشغيل وأيضًا عدم وجود سجل زيارات ، وبالنسبة إلى الأسواق فقد تم تحرير ٤٥ محضر لوجود مخالفات جاءت ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلع ، وعدم وجود شهادة صحيه وإدارة منشأة بدون ترخيص وعدم الإعلان عن مخزن وتشغيل عمالة بدون شهادة صحية وبيع لحوم مكشوفة ، كما تم تحرير محضرين بمنظومة المواد البترولية لعدم الإعلان عن أسعار الغاز .

ونوهت المديرية أنه يتم إطلاق حملات بشكل دورى تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط ووزير التموين لاحكام الرقابة على تلك المنظومة والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه والاطمئنان على سلامة الأغذية