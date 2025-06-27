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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير55 محضرا خلال حملات تموينية بنطاق دمياط

تموين دمياط
تموين دمياط
زينب الزغبي

تابع  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة  مجدى عبد الكريم،  للتفتيش على الأسواق و متابعة المنظومة التموينية بالمحافظة،  حيث نفذت المديرية حملة مكبرة اليوم الخميس أسفرت عن تحرير ٥٥ محضر للمخالفين.

تم تحرير ٨ محاضر لعدد من المخابز لرصد مخالفات تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وعدم وجود قائمة تشغيل وأيضًا عدم وجود سجل زيارات ، وبالنسبة إلى الأسواق فقد تم تحرير ٤٥ محضر لوجود مخالفات جاءت ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلع ، وعدم وجود شهادة صحيه وإدارة منشأة بدون ترخيص وعدم الإعلان عن مخزن وتشغيل عمالة بدون شهادة صحية وبيع لحوم مكشوفة ، كما تم تحرير محضرين بمنظومة المواد البترولية لعدم الإعلان عن أسعار الغاز .

ونوهت المديرية أنه يتم إطلاق حملات بشكل دورى تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط ووزير التموين لاحكام الرقابة على تلك المنظومة والتأكد من وصول الدعم إلى  مستحقيه والاطمئنان على سلامة الأغذية

دمياط محافظ دمياط تموين حملات

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