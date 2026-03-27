الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب يدرس إخراج اليورانيوم من إيران وخيارات عسكرية للتصعيد

صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أفادت شبكة "سي إن إن" بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشت مقترحًا يقضي بإخراج اليورانيوم المخصب من إيران، في إطار مساعٍ للحد من برنامجها النووي.


وبحسب الشبكة، فإن ترامب يدرس أيضًا خيارات عسكرية للتصعيد ضد طهران، في حال فشل المسار الدبلوماسي في تحقيق تقدم ملموس.


وأضافت أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وضعت خططًا محتملة لنشر قوات برية للسيطرة على أهداف داخل إيران، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه الأهداف أو توقيت تنفيذ تلك الخطط.

كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مصادر مطلعة على الخطط، أن البنتاجون تدرس إرسال 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات عسكرية إضافية.

وبحسب التقرير، من المرجح، أن تضم القوة جنود مشاة ومركبات مدرعة،  وفي حال إرسالها، ستُضاف هذه القوات إلى نحو 5 آلاف من مشاة البحرية الأمريكية الموجودين بالفعل في المنطقة، فضلاً عن آلاف الجنود الإضافيين من الفرقة 82 المحمولة جواً الذين تم إرسالهم بالفعل.

أفادت مصادر “أكسيوس” الأمريكية بأن البنتاجون يستعد لتطوير مجموعة من الخيارات العسكرية الواسعة ضد إيران، في إطار ما وصفته بـ "الضربة القاضية" المحتملة، في حال فشل الدبلوماسية وازدياد التوترات في المنطقة.

وأوضحت المصادر، أن هذه الخيارات قد تشمل استخدام القوات البرية الأمريكية، بالإضافة إلى حملة قصف واسعة النطاق على الأراضي الإيرانية، بما يمثل تصعيدًا واضحًا في التهديد العسكري لطهران.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد المهلة الممنوحة لإيران لفتح مضيق هرمز أو مواجهة ضربات على محطات الطاقة التابعة لها لمدة عشرة أيام.

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب إن هذا التمديد جاء "بناء على طلب الحكومة الإيرانية"، وسينتهي يوم الاثنين 6 أبريل، الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وكتب ترامب: "بناء على طلب الحكومة الإيرانية، يُرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان عن تعليق فترة تدمير محطات الطاقة لمدة عشرة أيام، حتى يوم الاثنين 6 أبريل 2026، الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة".

وأضاف: "المحادثات جارية، وعلى الرغم من التصريحات المغلوطة التي تنشرها وسائل الإعلام الكاذبة وغيرها، فإنها تسير على نحو جيد للغاية".

