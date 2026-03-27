محمد العرابي : أي تدخل بري في إيران مستحيل حاليًا .. والمخاطر تفوق الحسابات العسكرية

علق محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، على الحديث المتداول بشأن إمكانية تنفيذ عملية برية على الأراضي الإيرانية، مؤكدًا أن تحديد موقع العملية يعد العامل الأهم في نجاحها أو فشلها.

وأشار وزير الخارجية الأسبق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن الحديث يدور حول جزر صخرية إيرانية، مشيرًا إلى أن طبيعتها تجعل من الصعب تنفيذ عمليات إنزال أو إقامة قواعد مؤقتة عليها، كما أن استمرار القوات لفترات طويلة على هذه الجزر يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة في ظل وجود قوة إيرانية محلية وتهديدات مباشرة من البحرية الإيرانية.

عملية برية واسعة

وشدد محمد العرابي على أن أي عملية برية واسعة داخل العمق الإيراني غير ممكنة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن التهديدات الإيرانية بوقف أو ضرب البوارج البحرية لا تتجاوز إطار الضغط الاستراتيجي أكثر من كونها تهديدًا عمليًا حقيقيًا.

القدرات اللوجستية والفنية

وأوضح وزير الخارجية الأسبق أن هذه المعطيات تجعل من الصعب على أي قوة أجنبية تنفيذ إنزال جوي أو بري داخل الأراضي الإيرانية، معتبرًا أن هذه المخاطر تجعل أي سيناريو بري محدود جدًا ومقيد بالقدرات اللوجستية والفنية.