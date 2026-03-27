الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
معلق مباراة مصر والسعودية الودية

بلال علام
رباب الهواري

تستضيف مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اليوم، الجمعة 27 مارس 2026، المباراة الودية المرتقبة بين منتخب مصر الأول لكرة القدم ومنتخب السعودية. 

تأتي المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة جدة، وتحمل طابعًا تنافسيًا رغم كونها ودية، نظرًا لقوة المنتخبين ورغبتهما في تقديم أفضل مستوى أمام الجماهير.

استعدادات الفراعنة للمواجهة

يأتي اللقاء ضمن معسكر منتخب مصر لشهر مارس الجاري تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، الذي استقر إلى حد كبير على الملامح النهائية للتشكيل الأساسي للفريق. يسعى الجهاز الفني من خلال هذه المباراة إلى تقييم جاهزية اللاعبين المختارين ومعدلات لياقتهم البدنية والفنية قبل الودية الثانية المرتقبة أمام منتخب إسبانيا يوم 31 مارس.

غياب محمد صلاح وتأثيره على التشكيل

يخوض المنتخب المصري اللقاء دون نجمه البارز محمد صلاح، لاعب ليفربول، الذي يغيب بسبب الإصابة، ما يشكل تحديًا للجهاز الفني في البحث عن بدائل قوية في خط الهجوم لضمان الأداء المتوازن أمام المنتخب السعودي.

بلال علام: التحليل والتوقعات

يعلق على المباراة المعلق الرياضي بلال علام على المباراة، الذي قال إن مواجهة السعودية ستكون فرصة مهمة للفراعنة لتجربة أكثر من خيار تكتيكي في غياب العناصر الأساسية. وأوضح علام أن المباراة تحمل أهمية معنوية كبيرة، إذ يسعى كل منتخب لإرسال رسالة قوية قبل المونديال ولتعزيز الثقة بين اللاعبين والجهاز الفني.

أهمية المباراة قبل الاستحقاقات القادمة

تعتبر المباراة بمثابة اختبار حقيقي للفراعنة في ظل غياب نجوم أساسية، كما أنها فرصة لاستعراض قدرات اللاعبين الشباب والاحتياطيين قبل مواجهة إسبانيا ومرحلة التحضيرات النهائية لبطولة كأس العالم 2026. من المتوقع أن يشهد اللقاء ندية كبيرة وأداء هجومي من الطرفين مع التركيز على استقرار التشكيل الدفاعي للفريق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

