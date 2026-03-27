11 تغييرا في ودية منتخب مصر لكرة القدم أمام السعودية

كشف أحمد جلال عن إمكانية قيام منتخب مصر لكرة القدم بإجراء 11 تغييرًا خلال مباراته الودية أمام منتخب السعودية لكرة القدم، والمقرر إقامتها اليوم.



وأوضح جلال، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، أن هناك اتفاقًا بين المنتخبين على إجراء 11 تغييرًا، مشيرًا إلى أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تسمح بهذا العدد من التبديلات في المباريات الدولية الودية.



وفي سياق الاستعدادات، اختتم منتخب مصر لكرة القدم تدريباته بقيادة المدير الفني حسام حسن على ملعب الإنماء الرئيسي، استعدادًا لمواجهة السعودية، والتي تقام في السابعة والنصف مساء الجمعة، ضمن التحضيرات لخوض منافسات كأس العالم 2026.