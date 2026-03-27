بالأسماء.. مقصلة الأهلي تطيح بالنجوم في الميركاتو الصيفي

كشف الناقد الرياضي محمد عراقي عن عدد من الملفات المثيرة داخل النادي الأهلي، سواء على مستوى الإدارة أو الفريق الأول لكرة القدم، مشيرًا إلى وجود تحديات فنية وإدارية خلال الفترة الأخيرة.



وقال عراقي، عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إن رواتب بعض المديرين داخل النادي الأهلي تتخطى حاجز مليون جنيه شهريًا، لافتًا إلى أن النادي شهد بعض الأخطاء الإدارية في الفترة الماضية، رغم التأكيد في الوقت نفسه أن محمود الخطيب يُعد من أنجح رؤساء النادي عبر تاريخه.

وأضاف أن هناك احتمالات لرحيل عدد من لاعبي الفريق، وعلى رأسهم محمد الشناوي الذي يقترب من مغادرة النادي، إلى جانب أسماء أخرى مثل محمد شكري وعمرو الجزار وأليو ديانج ووكوكا وإمام عاشور، حيث قد يتجه بعضهم إلى الدوري الأمريكي في ظل رفض الأهلي تعديل عقودهم.



كما أشار إلى أن هناك استقرار على رحيل لاعبين آخرين مثل كامويش ومحمد شريف ومروان عثمان، مع اقتراب إبراهيم عادل من الانضمام إلى صفوف الأهلي.