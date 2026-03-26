مواهب أجنبية .. تطورات في ملف التعاقدات بالأهلي

اكد الناقد الرياضي احمد درويش أن إدارة النادي الأهلي استقرت على إجراء تغيير شامل في منظومة الاسكاوتينج، في خطوة تستهدف تطوير آليات اكتشاف المواهب .

وكتب درويش عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي بصدد التعاقد مع شركة بحث عن مواهب أجنبية اسكاوتنج لتولي التعاقدات الجديدة".

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي إدارة الأهلي لتحديث الهيكل الفني والإداري، والاعتماد على أساليب علمية حديثة في اختيار الصفقات، بهدف تدعيم الفريق الأول بالعناصر المناسبة، واستمرار المنافسة على كافة البطولات.

ووافق مجلس الإدارة في اجتماعه أمس على تكليف ياسين منصور، نائب رئيس النادي، والكابتن سيد عبد الحفيظ، عضو المجلس، بمهمة الإشراف العام على شؤون كرة القدم، مع منحهما كافة الصلاحيات والدعم الكامل من قبل المجلس لإدارة هذا الملف الحيوي.

وفي إطار خطة التطوير المقدمة من الثنائي منصور وعبد الحفيظ، قرر مجلس الإدارة توجيه الشكر لثلاث لجان رئيسية بقطاع الكرة، وهي:

لجنة التخطيط.

إدارة الاسكاوتنج (اكتشاف المواهب).

إدارة التعاقدات.

وأكد المجلس تقديره الكامل والمطلق للجهود التي بذلتها اللجان الثلاث خلال الفترة الماضية، وما قدموه من إسهامات لخدمة النادي.