ضغوط لعقد اجتماع قريب بين واشنطن وطهران وسط تباين أمريكي إسرائيلي

نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر مطلع على جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، أن وسطاء دوليين يمارسون ضغوطًا على طهران للموافقة على عقد اجتماع مع واشنطن خلال الأيام المقبلة، في إطار تحركات دبلوماسية لاحتواء التصعيد.



وأوضح المصدر أن مسؤولين إيرانيين أبدوا اهتماما بفكرة التفاوض، رغم إعلان طهران رفضها المقترح الأمريكي حتى الآن، مشيرا إلى أن إيران لم تقدم ردًا نهائيًا بشأن عقد لقاء رفيع المستوى مع الجانب الأمريكي.



في السياق ذاته، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن وجود خلافات بين إسرائيل وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن عدد من بنود مقترح أمريكي يتكون من 15 نقطة للتعامل مع إيران، لا سيما ما يتعلق بمستقبل برنامج الصواريخ الإيراني وآلية نقل اليورانيوم المخصب.



كما تمتد الخلافات، بحسب المصادر، إلى مسألة تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على طهران، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى التوصل لاتفاق أوسع يشمل وقف إطلاق النار وفتح المجال لمناقشة ترتيبات أمنية وسياسية في المنطقة.