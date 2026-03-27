بعد تعرضها لهجوم.. سفينة شحن تايلاندية تجنح في مضيق هرمز

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن سفينة شحن ترفع العلم التايلاندي جنحت قبالة سواحل جزيرة قشم جنوبي إيران، عقب تعرضها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز.



وأضافت الوكالة أن طبيعة الهجوم والجهة المسؤولة عنه لا تزال غير معروفة حتى الآن، فيما لم تُعلن أي تفاصيل رسمية بشأن حجم الأضرار أو مصير طاقم السفينة.



ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما يجعله نقطة توتر دائمة في ظل التصعيد الإقليمي والتوترات بين القوى الدولية والإقليمية.



وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في حوادث استهداف السفن وتهديد حرية الملاحة، الأمر الذي يثير مخاوف من انعكاسات محتملة على أمن الطاقة العالمي وحركة التجارة الدولية.