العزبي : السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز مؤقتة ولن تدوم

أكد محمد العزبي أن السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز مؤقتة ولن تستمر لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن أي محاولة لضبط المضيق بشكل دائم تواجه تحديات استراتيجية كبيرة من القوى الدولية، خاصة الولايات المتحدة وحلفائها.

وأوضح الدكتور العزبي خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن إيران تستطيع ممارسة ضغط مؤقت على حركة الملاحة والإمدادات النفطية، لكن هذا النفوذ محدود بزمنه وتأثيره، ولن يسمح لها بالاحتفاظ بالسيطرة لفترة طويلة دون مواجهة مباشرة أو عقوبات دولية.

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن المضيق يظل محورًا حساسًا للتوازنات الإقليمية والعالمية، وأن أي تصعيد فيه سيكون له انعكاسات واسعة على الأمن والطاقة العالميين.

وختم العزبي تحليله بالتأكيد على أن فهم هذا البعد الاستراتيجي ضروري لتقدير تداعيات النزاع الإيراني-الأمريكي، وأن المضيق يظل منطقة تتقاطع فيها المصالح الكبرى، ما يجعل السيطرة على المدى الطويل أمرًا صعب التحقيق.