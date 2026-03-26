مايا مرسي : مشوفتش كدا في حياتي .. فتاة توجّه طلبًا غير متوقع لـ وزيرة التضامن

كرمت اليوم الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2026 على مستوى محافظات الجمهورية.

وتتضمن الفئات المُكَّرمة هذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات، لعدد 27 أم طبيعية وعدد 3 أم بديلة قامت برعاية ابن من الأبناء كريمي النسب داخل أسرتها، أو أم بديلة آنسة "كفالة بدون زواج"، وعدد 3 أم مثالية لابن أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة، و أن يكون حاصل أحد أبنائها على بطولة دولية ومتفوق في إحدى المجالات "الرياضية - العلمية - الفنية"، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة تم ترشيحها من وزارة الدفاع، وأم لشهيد من الشرطة، تم ترشيحها من وزارة الداخلية.

وخلال تكريم الأم البديلة السيدة أميمة من محافظة الغربية التي ربت أربعة أبناء بعد وفاة والدتهم وأصبح منهم إثنان أطباء وطفلة متلازمة داون وزوجها هو الذي قدم لها في المسابقة، طلبت فاطمة الطفلة من ذوي الهمم من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى عريس وردت الوزيرة "حاضر بس ده أغرب طلب شفته فى حياتي".