لاعب سوبر.. نجم الأهلي أولى صفقات الزمالك الصيفية

أثار أحمد ياسر نجم المصري السابق الجدل حول مستقبل أحمد عبد القادر نجم الاهلي السابق الكرمة العراقي الحالي، بعد كشفه عن تطورات جديدة تتعلق باقتراب اللاعب من الانتقال إلى الزمالك.

وكتب أحمد ياسر لاعب نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "أحمد عبد القادر يتوصل لإتفاق مع إدارة نادي الزمالك، وفي حال حل أزمة القيد، سيكون الصفقة الأولى للفارس الأبيض".

ويعد أحمد عبد القادر من أبرز المواهب المصرية، وقد ترك بصمة واضحة خلال فترة لعبه مع الأهلي قبل انتقاله للدوري العراقي، مما جعل أي أنباء عن مفاوضات ضمه تلقى اهتمامًا واسعًا بين جماهير الكرة المصرية.

أحمد عبد القادر ينتقل إلى الكرمة العراقى

وانتقل أحمد عبد القادر رسميًا إلى نادي الكرمة العراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة بدءًا من يناير الجاري.

وينتهي عقد عبد القادر مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، لكنه رفض تجديد عقده بسبب التفاوت المالي بين العرض المقدم من النادي والمطلوب من اللاعب، حيث عرض الأهلي 17 مليون جنيه للموسم، فيما طلب اللاعب 50 مليون جنيه سنويًا