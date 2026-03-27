القبض على شخص أشعل النار في جاره بمطروح

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة مطروح القبض على شخص متهم بإشعال النيران في جسد جاره باستخدام البنزين، إثر مشاجرة وقعت بمنطقة الريفية.



تعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن قوات الأمن، مساء الخميس، من ضبط المتهم ويدعى "حمادة"، 40 عامًا، بعدما أقدم على سكب مادة البنزين على جاره "محمد خ"، 22 عامًا، وإشعال النيران فيه، خلال مشاجرة نشبت بين المجني عليه وشقيقه من جهة، والمتهم من جهة أخرى.



وتم نقل المصاب على الفور إلى قسم الطوارئ بمستشفى مرسى مطروح لتلقي العلاج، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.