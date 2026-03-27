انفجارات تهز عدة مدن إيرانية وسط غموض الأسباب

شهدت عدة مدن إيرانية، مساء اليوم، سلسلة انفجارات متفرقة شملت مدينتي تبريز وأرومية في شمال غربي البلاد، إلى جانب مدينة كاشان في وسط إيران، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.



وذكرت التقارير، أن دوي الانفجارات سُمع في مناطق متفرقة داخل المدن الثلاث، دون صدور بيان رسمي فوري يوضح طبيعة هذه الانفجارات أو أسبابها.

ولم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن حجم الخسائر أو وقوع إصابات، فيما تتابع الجهات المعنية تطورات الموقف.



وتأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، ما يثير تساؤلات حول خلفيات هذه الانفجارات وتداعياتها المحتملة.

من جانب آخر، أفادت مصادر “أكسيوس” الأمريكية بأن البنتاجون يستعد لتطوير مجموعة من الخيارات العسكرية الواسعة ضد إيران، في إطار ما وصفته بـ "الضربة القاضية" المحتملة، في حال فشل الدبلوماسية وازدياد التوترات في المنطقة.

وأوضحت المصادر، أن هذه الخيارات قد تشمل استخدام القوات البرية الأمريكية، بالإضافة إلى حملة قصف واسعة النطاق على الأراضي الإيرانية، بما يمثل تصعيدًا واضحًا في التهديد العسكري لطهران.



أزمة مضيق هرمز

تأتي هذه التحضيرات بعد سلسلة من التطورات الأخيرة التي زادت المخاطر في المنطقة، من بينها استمرار إغلاق مضيق هرمز، وعرقلة حركة الشحن البحري، بالإضافة إلى عدم إحراز تقدم ملموس في المحادثات الدبلوماسية مع إيران حول برنامجها النووي.

وأكدت المصادر أن تصعيدًا عسكريًا ضد إيران قد يصبح أكثر احتمالًا إذا لم يتم تحقيق تقدم ملموس في هذه المفاوضات، مما يعكس ارتفاع مستوى التوتر بين واشنطن وطهران.

كما كشفت المصادر أن الجيش الأمريكي أعد خططًا لعمليات برية في عمق الأراضي الإيرانية، بهدف تأمين مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وهو الهدف الذي يشير إلى خطورة أي مواجهة برية محتملة في الأراضي الإيرانية، وقدرتها على إشعال صراع شامل في المنطقة.

ويعكس ذلك استعداد الولايات المتحدة لتوسيع نطاق العمليات العسكرية لتشمل ليس فقط الضربات الجوية بل والتوغل البري، ما يضع إيران في مواجهة تحديات استراتيجية كبيرة.