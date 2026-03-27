لجنة مصنفي مصر تشارك في تصفيات أفريقيا لسلة الكراسي المتحركة المؤهلة للمونديال

غادرت الدكتورة هند عيد، عضو لجنة مصنفي مصر، إلى أنجولا، للمشاركة في تصفيات أفريقيا لسلة الكراسي المتحركة المؤهلة لبطولة كأس العالم في خطوة تعكس حرص الاتحاد برئاسة مي زين الدين على تطوير منظومة التصنيف، والارتقاء بكفاءة الكوادر المصرية من خلال الاحتكاك الدولي المباشر.

وتأتي هذه المشاركة بالتزامن مع إطلاق لجنة مصنفي مصر بشكل رسمي، بعد اعتمادها من المصنفة الدولية لوليتا كريج، في خطوة مهمة تستهدف تنظيم عملية التصنيف محليًا وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يواكب التطور الكبير الذي تشهده اللعبة عالميًا.

وتضم اللجنة نخبة متميزة من الكفاءات، برئاسة المهندس علاء النادي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعضوية كل من:

• الدكتور عمرو السيد (أخصائي علاج طبيعي)

• الدكتور هاجد هاني (استشاري الطب الرياضي)

• الكابتن محمد رأفت (لاعب دولي في تنس الطاولة على الكراسي المتحركة)

• الكابتن وليد جلال (لاعب نادي المنيا)

وتعكس هذه الخطوة توجه الاتحاد برئاسة مي زين الدين نحو بناء منظومة متكاملة تقوم على الدمج بين الخبرة العلمية والتطبيق العملي، بما يسهم في تطوير اللعبة وتعزيز فرص المنافسة على المستويين القاري والدولي.

وفي سياق متصل، يخوض منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة تحديًا قويًا خلال التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، والتي تستضيفها أنجولا خلال الفترة من 23 مارس وحتى 4 أبريل، بمشاركة نخبة من أقوى منتخبات القارة السمراء الساعية لحجز بطاقات التأهل للمونديال.

ويدخل المنتخب الوطني المنافسات بطموحات كبيرة، مستفيدًا من فترة إعداد مكثفة سعى خلالها الجهاز الفني إلى رفع معدلات اللياقة البدنية، وتطوير الجوانب الخططية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، أملاً في تحقيق نتائج إيجابية تعكس حجم التطور الذي تشهده اللعبة في مصر خلال الفترة الأخيرة.