هوجو إكتيكي يتألق مع منتخب فرنسا ضد البرازيل

أعرب هوغو إكتيكي، نجم منتخب فرنسا، عن سعادته عقب الفوز الودي على منتخب البرازيل بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الولايات المتحدة استعداداً لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

المباراة شهدت تألقاً كبيراً من الثنائي الفرنسي كيليان مبابي وهوجو إكتيكي، حيث سجلا ثنائية المنتخب الفرنسي.

التفاهم بين إكتيكي ومبابي

قال إكتيكي في تصريحاته بعد المباراة: “كيليان قال لي أن أكون حراً داخل الملعب. لقد قضيت وقتاً كثيراً معه في باريس سان جيرمان. لقد استمتعت كثيراً!”. وأضاف: “أنا اليوم قادر على مساعدة كيليان، نحن نتفاهم جيداً جداً داخل الملعب!”. هذه العلاقة الجيدة بين اللاعبين انعكست بشكل واضح على الأداء، حيث كانت التحركات والهجمات الفرنسية سلسة ومنظمة، مع فهم كامل لدور كل لاعب في الملعب.

الهدف الثاني: لحظة حاسمة

تحدث إكتيكي عن هدفه قائلاً: “الهدف؟ الحارس رمى نفسه بسرعة، لذلك حاولت التسجيل!”. الهدف جاء بعد هجمة منظمة، أظهرت قدرة المنتخب الفرنسي على استغلال الفرص السريعة ضد حراسة مرمى البرازيل.

فرنسا تواصل الاستعداد للمونديال

بهذا الفوز، يواصل منتخب فرنسا سلسلة مبارياته الودية استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026. يذكر أن المباراة كانت مواجهة مهمة للاعبين لتجربة التشكيلة والاستراتيجيات قبل انطلاق المونديال. الأداء المشترك بين إكتيكي ومبابي أعطى الجماهير الفرنسية أملاً كبيراً في قدرات المنتخب لتحقيق نتائج قوية خلال البطولة المقبلة