ضغوط لعقد اجتماع قريب بين واشنطن وطهران وسط تباين أمريكي إسرائيلي
تحقيق عائد اقتصادي.. النقل تنشر فيديوجراف عن مراحل وأهمية مترو الإسكندرية
ترامب يدرس إخراج اليورانيوم من إيران وخيارات عسكرية للتصعيد
بعد تعرضها لهجوم.. سفينة شحن تايلاندية تجنح في مضيق هرمز
استقرار إدارة الأهلي على منصب مدير الكرة.. وليد صلاح الدين يواصل مهامه
القبض على شخص أشعل النار في جاره بمطروح
انفجارات تهز عدة مدن إيرانية وسط غموض الأسباب
بالأسماء.. مقصلة الأهلي تطيح بالنجوم في الميركاتو الصيفي
دراسة: الصحافة الورقية تصمد أمام "الرقمي" وتستعيد بريقها عالمياً
أكبر سعر دولار في السوق الرسمي اليوم.. 52.78 جنيه الأعلى
البنتاجون يدرس إرسال 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط
إسرائيل تعترف بالفشل.. الاحتلال يواجه صعوبة في تدمير القدرات العسكرية الإيرانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

هوجو إكتيكي يتألق مع منتخب فرنسا ضد البرازيل

كيليان مبابي
رباب الهواري

أعرب هوغو إكتيكي، نجم منتخب فرنسا، عن سعادته عقب الفوز الودي على منتخب البرازيل بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الولايات المتحدة استعداداً لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

المباراة شهدت تألقاً كبيراً من الثنائي الفرنسي كيليان مبابي وهوجو إكتيكي، حيث سجلا ثنائية المنتخب الفرنسي.

التفاهم بين إكتيكي ومبابي

قال إكتيكي في تصريحاته بعد المباراة: “كيليان قال لي أن أكون حراً داخل الملعب. لقد قضيت وقتاً كثيراً معه في باريس سان جيرمان. لقد استمتعت كثيراً!”. وأضاف: “أنا اليوم قادر على مساعدة كيليان، نحن نتفاهم جيداً جداً داخل الملعب!”. هذه العلاقة الجيدة بين اللاعبين انعكست بشكل واضح على الأداء، حيث كانت التحركات والهجمات الفرنسية سلسة ومنظمة، مع فهم كامل لدور كل لاعب في الملعب.

الهدف الثاني: لحظة حاسمة

تحدث إكتيكي عن هدفه قائلاً: “الهدف؟ الحارس رمى نفسه بسرعة، لذلك حاولت التسجيل!”. الهدف جاء بعد هجمة منظمة، أظهرت قدرة المنتخب الفرنسي على استغلال الفرص السريعة ضد حراسة مرمى البرازيل.

فرنسا تواصل الاستعداد للمونديال

بهذا الفوز، يواصل منتخب فرنسا سلسلة مبارياته الودية استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026. يذكر أن المباراة كانت مواجهة مهمة للاعبين لتجربة التشكيلة والاستراتيجيات قبل انطلاق المونديال. الأداء المشترك بين إكتيكي ومبابي أعطى الجماهير الفرنسية أملاً كبيراً في قدرات المنتخب لتحقيق نتائج قوية خلال البطولة المقبلة

زيادات ضخمة وانحياز للمواطن.. تفاصيل الموازنة العامة 2026/2027 بالأرقام

زيادات ضخمة وبشرى بشأن المرتبات.. تفاصيل الموازنة العامة 2026/2027 بالأرقام

أسعار البنزين والسولار اليوم 26 مارس 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 26 مارس 2026 في مصر

الصحة" الكويتية

بيان كويتي عاجل عن حقيقة التسربات الإشعاعية في الدولة

قرارات صارمة للحكومة

في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء.. قرارات صارمة للحكومة بمنع استيراد وتداول التكييفات واللمبات المخالفة

وسام ابو علي

العودة إلى الأهلي.. وسام أبو علي يتفقد منزله الجديد في القاهرة.. صور

رئيس الوزراء

تأجيل مؤتمر رئيس الوزراء إلى السبت المقبل

عيد الأضحى

موعد عيد الأضحى 2026.. قائمة الإجازات الرسمية حتى نهاية العام

فاطمة فتاة من ذوي الهمم

مايا مرسي : مشوفتش كدا في حياتي .. فتاة توجّه طلبًا غير متوقع لـ وزيرة التضامن

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

في يوم الوفاء .. فريد يكرم المتميزين بهيئة الاستثمار | صور

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاستثمار: نفاذ الشركات المصرية في الأسواق الخارجية يزيد تدفقات العملة

وزير الاسكان

بقرار من وزيرة الإسكان.. أبوسعدة نائبا لقطاع الشئون المالية والإدارية وعبد الباقي مساعدا..تفاصيل

بالصور

تفاعل جماهيري مع انطلاق حفل أنغام في جدة .. صور

انغام
انغام
انغام

غدا.. افتتاح الدورة 41 لـ مهرجان المسرح العالمي بأكاديمية الفنون

مهرجان المسرح العالمي
مهرجان المسرح العالمي
مهرجان المسرح العالمي

فيديو

عادل إمام - نضال الشافعي

نضال الشافعي : تعلمت من الزعيم عادل إمام الالتزام .. وهو اللي اختارني أنا ومكي للشغل معاه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد