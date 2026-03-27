مفاجأة بشأن مستقبل مدير الكرة داخل القلعة الحمراء

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن كواليس موقف منصب مدير الكرة داخل النادي الأهلي، والذي بات يمثل صداعًا في رأس مسؤولي القلعة الحمراء، في ظل الضغوط المتزايدة المطالِبة برحيل وليد صلاح الدين بنهاية الموسم الجاري.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك: "الأهلي يعلن استمرار وليد صلاح الدين في منصبه حتى نهاية الموسم"

ويستعد الأهلي لمباراته المقبلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات مجموعة التتويج في أولى جولات المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمرحلة الثانية بمجموعة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني.

