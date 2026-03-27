قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-3-2026 في ملاعب العالم.. قمة عربية مرتقبة
موعد إغلاق المحلات.. تفاصيل القرار وموعد التطبيق
تداول آخر صورة لخامنئي قبل اغتياله في مقر إقامته بإيران
تهديد باكستاني لإسرائيل عقب أنباء عن استهداف سفيرها في طهران
بعد ارتفاع رمضان .. هبوط كبير في أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم
ضغوط لعقد اجتماع قريب بين واشنطن وطهران وسط تباين أمريكي إسرائيلي
تحقيق عائد اقتصادي.. النقل تنشر فيديوجراف عن مراحل وأهمية مترو الإسكندرية
ترامب يدرس إخراج اليورانيوم من إيران وخيارات عسكرية للتصعيد
بعد تعرضها لهجوم.. سفينة شحن تايلاندية تجنح في مضيق هرمز
استقرار إدارة الأهلي على منصب مدير الكرة.. وليد صلاح الدين يواصل مهامه
القبض على شخص أشعل النار في جاره بمطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد ارتفاع رمضان .. هبوط كبير في أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم

الدواجن
الدواجن
شيماء مجدي

انخفاض غير مسبوق تشهده أسعار الدواجن خلال الساعات القليلة الماضية بعد موجة ارتفاعات كبيرة خلال شهر رمضان حتى وصل سعر الكيلو لـ 107، إلا إنها عادت للانخفاض مرة أخري ليسجل سعر الكيلو بالمزرعة اليوم 77 جنيهًا أى انخفضت 30 جنيهًا.
أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 75جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 85 جنيها منذ أيام ، أى انخفضت 10  جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 88جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 66 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

كما وصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 98 جنيه بعدما كان سعرها 105 جنيهات  وتصل للمستهلك 110  جنيهًا.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 130 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  140 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه


كما تراجع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  260 لـ 240 جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 100  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.
سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض


وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 140 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 130   جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها


وأكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن سوق الدواجن في مصر يخضع لآليات العرض والطلب، نافياً وجود احتكار في القطاع، ومشيراً إلى أن عدد المربين يصل إلى نحو 35 ألف مربي، وهو ما يجعل الحديث عن سيطرة عدد محدود من الشركات غير دقيق.


تراجع أسعار الكتاكيت

وأوضح الزيني خلال تصريحات ل"صدي البلد" أن أسعار الكتاكيت شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، بعدما كانت تصل إلى نحو 55 جنيهاً، لتتراجع إلى مستويات تتراوح بين 5 و10 جنيهات، نتيجة زيادة الإنتاج وعودة التوازن إلى السوق، مؤكداً أن وفرة المعروض تؤدي بطبيعتها إلى انخفاض الأسعار.

أسعار الأعلاف

وأشار" نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" إلى أن تكلفة الإنتاج ارتفعت بالفعل نتيجة زيادة أسعار مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأعلاف، بسبب تحركات سعر الدولار وارتفاع تكاليف الشحن وتأثر سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة والوقود، إلا أن أسعار الدواجن تراجعت رغم ذلك، في ظل زيادة المعروض، لافتاً إلى أن الدواجن سلعة حية لا يمكن تخزينها وتخضع بالكامل لقانون العرض والطلب.

لماذا انخفضت أسعار الدواجن؟

وأضاف أن تحسن الأداء الإنتاجي داخل المزارع وزيادة الكميات المعروضة ساهما في انخفاض الأسعار، موضحاً أن سعر البيض تراجع أيضاً من نحو 125 جنيهاً إلى 112 جنيهاً في المزرعة، وهو ما يعكس حالة التوازن الحالية في السوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة" الكويتية

بيان كويتي عاجل عن حقيقة التسربات الإشعاعية في الدولة

قرارات صارمة للحكومة

في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء.. قرارات صارمة للحكومة بمنع استيراد وتداول التكييفات واللمبات المخالفة

وسام ابو علي

العودة إلى الأهلي.. وسام أبو علي يتفقد منزله الجديد في القاهرة.. صور

رئيس الوزراء

تأجيل مؤتمر رئيس الوزراء إلى السبت المقبل

الدواجن

بعد ارتفاع رمضان .. هبوط كبير في أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم

الاهلي والزمالك

لاعب سوبر.. نجم الأهلي السابق أولى صفقات الزمالك الصيفية

صرف المعاشات

رسميًا.. موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن

سعر الذهب

نزل 60 جنيه في ساعتين | هبوط صاروخي بـ سعر الذهب

ترشيحاتنا

منتخب مصر

غيابات مؤثرة في صفوف منتخب مصر قبل مواجهة السعودية

منتخب السعودية

غيابات مؤثرة تضرب منتخب السعودية قبل مواجهة مصر

كيليان مبابي

هوجو إكتيكي يتألق مع منتخب فرنسا ضد البرازيل

بالصور

تفاعل جماهيري مع انطلاق حفل أنغام في جدة .. صور

انغام
انغام
انغام

فيديو

عادل إمام - نضال الشافعي

نضال الشافعي : تعلمت من الزعيم عادل إمام الالتزام .. وهو اللي اختارني أنا ومكي للشغل معاه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد